Минфин Финляндии признал необходимость экономических реформ в стране

Экономика Финляндии находится в хронически слабом состоянии. Стране необходимы реформы. Об этом в колонке газеты Maaseusun Tulevaisuus пишет министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

«Следует признать необходимость экономических реформ, реформ рынка труда и других нормативных актов для поддержки экономического роста», — рассуждает министр.

Чтобы выбраться из состояния длительной стагнации, экономике необходим рост в частном секторе, уверена Риикка Пурра.

По итогам 2023 года средняя инфляция в Финляндии составила 6,2%.

В декабре местный Центробанк сообщил, что экономика государства вошла в рецессию. По прогнозам регулятора, она начнет восстанавливаться только к концу 2024 года, а рост продемонстрирует лишь в 2025-м. Ожидается, что он составит 1,5%. В 2026 году экономический рост Финляндии прогнозируется на уровне 1,3%.

Ранее министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен рассказал о планах ввести запрет на импорт СПГ из России.

До этого Еврокомиссия сообщила, когда планирует полностью отказаться от российского газа.