«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в КНР

«Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Поставка по газопроводу «Сила Сибири» опять превысила суточные контрактные обязательства компании, пишет компания. Прошлые максимумы были установлены 3 и 2 января — после того, как поставки трубопроводного газа в Пекин вышли на новый уровень, который предусмотрен договором на 2024 год.

В холдинге отмечали, что на 2 января экспорт российского газа в КНР достиг 22,7 млрд кубометров, что на 700 млн кубометров превышает контрактные обязательства «Газпрома» и в полтора раза опережает результаты минувшего года (15,4 млрд куб. м).

Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

27 декабря 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставки российского газа в Китай в 2023-м будут в полтора раза выше, чем в 2022 году. Он добавил, что в 2025 году поставки газа в Китай составят 38 млрд кубометров.

Ранее «Газпром» зафиксировал падение спроса на газ в Европе до уровня 1996 года.