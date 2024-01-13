Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в КНР

«Газпром» 12 января установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

close
100%
Reuters

«Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Поставка по газопроводу «Сила Сибири» опять превысила суточные контрактные обязательства компании, пишет компания. Прошлые максимумы были установлены 3 и 2 января — после того, как поставки трубопроводного газа в Пекин вышли на новый уровень, который предусмотрен договором на 2024 год.

В холдинге отмечали, что на 2 января экспорт российского газа в КНР достиг 22,7 млрд кубометров, что на 700 млн кубометров превышает контрактные обязательства «Газпрома» и в полтора раза опережает результаты минувшего года (15,4 млрд куб. м).

Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

27 декабря 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставки российского газа в Китай в 2023-м будут в полтора раза выше, чем в 2022 году. Он добавил, что в 2025 году поставки газа в Китай составят 38 млрд кубометров.

Ранее «Газпром» зафиксировал падение спроса на газ в Европе до уровня 1996 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами