Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Болгария нашла замену российской нефти

Болгария начала закупать нефть у Казахстана, Ирака и Туниса вместо России

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Болгария с начала 2024 года начала импортировать нефть из Казахстана, Ирака и Туниса для замены российского сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров и LSEG (London Stock Exchange Group).

Несмотря на то, что ранее Болгария отказалась присоединяться к эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ, с начала января 2024 года страна приняла решение ограничить экспорт всех нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. С марта Болгария планирует полностью прекратить весь импорт сырой нефти из России.

Болгария закупает нефть для снабжения своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, мощность которого составляет 190 тыс. баррелей в сутки (б/с). Производство принадлежит российской компании «Лукойл», которая владеет НПЗ с 1998 года. Инвестиции в модернизацию завода в Бургасе с 1998 года по настоящий момент составили около $3,4 млрд.

По итогам 2023 года Болгария стала четвертым по объему импорта покупателем нефти из России по морю. В среднем страна покупала более 100 тыс. баррелей российского сырья в сутки.

Ранее аналитики Citi спрогнозировали падение цен на нефть к 2025 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами