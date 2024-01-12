Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дефицит бюджета США за первый финансовый квартал 2024 года превысил $500 млрд

Минфин: дефицит бюджета США за I квартал 2024 финансового года достиг $510 млрд

close
100%
Shutterstock

Дефицит федерального бюджета США по итогам первого квартала 2024 финансового года (начался в октябре) достиг $510 млрд. Об этом свидетельствует отчет Минфина США.

В декабре дефицит составил $129,4 млрд (+52% год к году). Доходы за период в размере $429 млрд оказались на $26 млрд ниже аналогичного показателя прошлого года. Расходы, напротив, выросли на $19 млрд год к году, до $559 млрд.

Скачок дефицита впервые привел к тому, что общий государственный долг превысил $34 трлн.

Дефицит продолжает накапливаться, несмотря на заверения администрации Байдена, что Закон о снижении инфляции, помимо снижения цен, сэкономит «сотни миллиардов» дефицита, отмечает CNBC. При текущих темпах годовой дефицит может превысить $2 трлн. В 2023 году показатель составил $1,7 трлн.

Дефицит бюджета в России в 2023 году, по предварительным данным, составил 3,24 трлн рублей. Объем доходов вырос на 4,7% год к году, до 29,12 трлн рублей.

До этого сообщалось, что с 15 января Минфин РФ перейдет к продаже валюты и золота из-за низких доходов бюджета от продажи нефти и газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами