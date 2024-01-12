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Вице-премьер Абрамченко рассказала, что будет с экспортными пошлинами на зерно

Абрамченко: в России не планируют отменять экспортные пошлины на зерно

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Vincent Mundy/Reuters

Власти России не намерены отказываться от экспортных пошлин на зерно. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Не планируем. Для нас самое главное — защитить внутренний рынок», — сказала она.

Абрамченко добавила, что ранее было принято решение о повышении закупок в интервенционный фонд — до 5 млн тонн зерновых. По ее словам, этих мер пока достаточно.

Согласно данным Росстата, окупаемость различных отраслей сельского хозяйства в прошлом году составила 40%, несмотря на действие экспортные пошлин на зерно и квотирование, отметила политик.

Перед этим Абрамченко заявляла, что Россия в 2023 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в денежном выражении на 14% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по ее словам, в РФ с учетом новых регионов в 2023 году предварительно собрали 147 млн тонн зерна, в том числе около 95 млн тонн пшеницы.

Ранее Абрамченко указала на деградацию торговли России с Европой.

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