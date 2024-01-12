Российские вузы могут увеличить стоимость обучения

Получение высшего образования на платной основе в России может подорожать на 10-12% в новом учебном году, который начнется с 2024 по 2025 год. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ и ректор Российского нового университета Владимир Зернов газете «Известия».

Ректор отметил, что увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение, а также рост цен на услуги ЖКХ и электроэнергию станут причинами повышения стоимости обучения.

Кроме того, учебным заведениям придется компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам. Негосударственные образовательные учреждения могут особенно пострадать от этого, считает Зернов. По его словам, они уже сейчас испытывают финансовые трудности.

Представители государственных и коммерческих учебных заведений также подтверждают, что стоимость обучения в следующем году вырастет, так как затраты на реализацию образовательных программ увеличиваются, пишет издание.

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