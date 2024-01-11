Нацбанк Украины констатировал рост денежной массы

Объем денежной массы на Украине в 2023 году вырос на 23%, до 3,08 трлн гривен (около $80,6 млрд). Об этом сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По информации СМИ, за год денежная масса увеличилась на 575,4 млрд гривен (около $15 млрд). Также отмечен рост наличных денег в обращении на 23,3%, до 976,9 млрд гривен ($25,5 млрд).

В начале января глава НБУ Андрей Пышный заявил о сохранении критической зависимости страны от международной финансовой помощи. Он подчеркнул принципиальную важность этого источника для Украины и призвал не бояться использовать эмиссию для пополнения бюджета.

Пышный отметил сложности прошедшего года, назвав его беспрецедентным, и выразил уверенность, что эмиссионное финансирование может существенно улучшить макрофинансовую устойчивость в текущих экономических реалиях.

До этого Международный валютный фонд подсчитал, что Украине в 2024 году потребуется не менее $42 млрд финансовой помощи, $32 млрд из которых, придутся на официальную поддержку со стороны стран доноров.

Ранее Украина запланировала получить $46 млрд от международных доноров в 2024 году.