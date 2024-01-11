Дефицит бюджета России в 2023 году предварительно составил 3,24 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в 2023 году составил 3,24 трлн рублей. Информация опубликована на сайте министерства финансов.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год», — говорится в сообщении.

В Минфине добавили о положительной динамике в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов.

Объем же дополнительных доходов бюджета России от продажи нефти и газа в январе может превысить 130 млрд рублей. При этом декабрьский объем нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ не оправдал ожиданий. Значение по результатам месяца оказалось на 199,9 млрд рублей ниже прогноза.

Сообщалось также, что Минфин перейдет к продажам валюты из-за низких нефтегазовых доходов за декабрь. Министерство планирует направить на продажу иностранной валюты и золота сумму в 69,1 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщил о снижении средней цены российской нефти Urals в 2023 году.