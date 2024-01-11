Путин дал прогноз по росту ВВП России

Президент России Владимир Путин допустил на встрече с дальневосточными предпринимателями, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года будет выше 4%. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Мнение о таком росте ВВП на встрече высказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Больше четырех [процентов]? Ну, может быть», — отреагировал Путин на его слова.

По словам российского лидера, за 2022 год падение ВВП составило 1,2%, хотя ожидался показатель в 2,1%.

До этого Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад, согласно которому ожидаемый рост ВВП России в 2023 году может составить 2,6%, а в текущем и следующем годах — 1,3% и 0,9% соответственно.

По мнению экспертов ВБ, лучше ожиданий экономическое восстановление в России обеспечила существенная бюджетная поддержка, в том числе на нужды обороны. Также незначительно сократились добыча и экспорт российской нефти.

4 января директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи заявил, что в 2023 году экономика РФ выросла на 2,7%.

Ранее российская нефтедобыча показала устойчивость к санкциям.