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США возобновили импорт нефти из России после перерыва

США возобновили импорт российской нефти после перерыва в полтора года

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Charlie Riedel/AP

США в октябре впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре сделали повторную закупку. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы, анализ которых провело агентство РИА Новости.

Отмечается, что в октябре 2023 года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила $2,7 млн.

В ноябре объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей на $750 тыс. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления. Один баррель российской нефти в октябре стоил для США $74, а в следующем месяце — $76. Это значительно выше «потолка цен», установленного страной в $60 за баррель.

9 января глава отдела глобальных сырьевых товаров и деривативов BofA Global Research Франциско Бланш сообщал, что Аналитики Bank of America снизили прогноз по ценам на нефть эталонной североморской марки Brent с $90 до $80 за баррель.

Главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов также прогнозировал, что производство сжиженного природного газа в мире может увеличиться на 3% к 2024 году и достигнуть около 420 млн тонн. При этом доля России на мировом рынке превысит 9%, благодаря запуску проекта «Арктик СПГ — 2». По словам эксперта, это позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15%, или 5 млн тонн.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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