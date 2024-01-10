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В Минпромторге заявили о замене западных брендов одежды и обуви российскими

Минпромторг: на один ушедший западный бренд россияне открыли 10 отечественных

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Валерий Мельников/РИА Новости

На один ушедший из РФ бренд в сфере легкой промышленности россияне открыли для себя до десяти отечественных. Об этом со ссылкой на данные Минпромторга РФ сообщает РИА Новости.

«Устойчивый рост спроса на российские бренды подтверждают и представители маркетплейсов», — рассказали в Минпромторге.

30 декабря стало известно, сколько россияне в среднем тратили в супермаркетах в 2023 году.

21 декабря более трети опрошенных россиян заявили, что после ухода из страны международных брендов предпочитают покупать отечественную одежду. 71% респондентов отметили, что за последние два года в России появилось больше отечественных товаров. 62% заметили расширение ассортимента одежды, обуви и аксессуаров, а 53% опрошенных — появление коллекций, разработанных российскими дизайнерами.

Ранее стали известны самые популярные у россиян товары на маркетплейсах.

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