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Стала известна главная угроза мировой экономике в 2024 году

Росконгресс: главную угрозу мировой экономике в 2024 году составляет госдолг США

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FOTOGRIN/Shutterstock

Объем госдолга США значительно вырос, на его обслуживание американцам в ближайшей перспективе придется тратить по одному триллиону долларов в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса.

«Госдолг США — главная угроза мировой экономике», — отметили в документе.

Авторы доклада уточнили, что объем американского госдолга составил почти $34 трлн. Это ставит под угрозу глобальную финансовую систему. В Росконгрессе подчеркнули, что при текущем соотношении госдолга и доходов бюджета расплатиться «математически невозможно».

Эксперты обратили внимание, что необходимость рефинансировать долг возникла при высоких ставках, которые способны ограничивать экономическую активность и сократить денежный поток.

В начале января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила США с рекордным государственным долгом.

До этого телеканал Fox News написал, что стремительный рост госдолга США становится все более болезненным вопросом для американского конгресса.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 января задолженность США составила $34,001 трлн.

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