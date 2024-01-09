В России спрогнозировали курс доллара на эту неделю

В первую рабочую неделю января доллар будет стоить 89-91 рубль, курс российской валюты не будет сильно колебаться. Такой прогноз содержится в обзоре аналитиков «БКС Мир инвестиций», который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

«Снижение цен на нефть все еще остается негативным фактором для рубля, однако в условиях «тонкого» рынка изменение курса происходит по мере фактического ухудшения платежного баланса, то есть с небольшим лагом. Цены на нефть Brent в понедельник утром опустились ниже $76/баррель. Нефть подешевела после того, как Саудовская Аравия приняла решение снизить цены на марку Arab Light для всех покупателей на $1.5-2 за баррель», — отмечается в прогнозе.

По данным Мосбиржи на 15:45 мск, доллар стоит 89,704 рубля, а евро — 98,160 рубля. По сравнению с утром американская и европейская валюты подешевели примерно на 1,4 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил «Газете.Ru», что укрепление курса рубля связано с первым официальным рабочим днем в 2024 году.

Что будет с курсом рубля в 2024 году — в нашем материале.