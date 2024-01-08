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В России спрогнозировали будущее ипотечных ставок в 2024 году

Экономист Беляев: в текущем году ипотечная ставка может быть около 10%

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«Газета.Ru»

Экономист Михаил Беляев спрогнозировал возможное снижение ипотечных ставок до 10%, которое может произойти в 2024 году. Об этом он сказал в беседе с «Лентой.ру».

Как заявил эксперт, это зависит от того, какой будет ключевая ставка Центрального банка. По его словам, ЦБ весьма упорен в проведении жесткой денежно-кредитной политики, потому есть угроза, что в ближайшее время ключевая ставка будет лишь «повышаться или, как минимум, останется на своем месте, хотя она и так немыслимо высока».

Беляев указал, что даже в случае принятия соответствующего решения резкое снижение ставки представляет опасность, поскольку это может нанести шоковый эффект экономике. По его мнению, Центробанк сможет позволить себе только постепенное понижение по одному процентному пункту.

Он также отметил, что снижение ставки до 10% — это хорошо, однако все равно очень высоко для ипотеки. При этом цены на квартиры останутся на текущем уровне, а те, кто рассчитывал на ипотеку, по-прежнему будут лишены такой возможности.

До этого сообщалось, что в России могут ввести специальную региональную ипотеку.

Ранее в ЦБ рассказали о будущем льготной ипотеки.

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