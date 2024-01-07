Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть во всем мире

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти марки Arab Light во всех регионах планеты на фоне снижения спроса. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, при поставках на азиатские рынки цена была снижена на $1,5—2 за баррель.

Также Saudi Aramco снизила цены на поставки нефти в феврале для стран Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

Ранее бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что цены на нефть в ближайшие месяцы могут существенно упасть на фоне растущих противоречий внутри ОПЕК+. По его словам, крупнейшие нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, предпринимают колоссальные усилия для уменьшения зависимости своих экономик от нефти.

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