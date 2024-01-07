Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть во всем мире

Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

close
100%
Depositphotos

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти марки Arab Light во всех регионах планеты на фоне снижения спроса. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, при поставках на азиатские рынки цена была снижена на $1,5—2 за баррель.

Также Saudi Aramco снизила цены на поставки нефти в феврале для стран Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

Ранее бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что цены на нефть в ближайшие месяцы могут существенно упасть на фоне растущих противоречий внутри ОПЕК+. По его словам, крупнейшие нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, предпринимают колоссальные усилия для уменьшения зависимости своих экономик от нефти.

Ранее в Иране рассказали, чем страна поможет БРИКС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами