В Турции с 1 января ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам

В Турции желающие сдать жилье в аренду туристам на срок менее 100 дней с 1 января обязаны получить соответствующую лицензию. Об этом сообщает правительственная газета Resmi Gazete.

Речь идет о лицензии от министерства культуры и туризма. Если у арендодателя не будет соответствующего документа до заключения договора с арендатором, его ждет штраф в 100 тысяч турецких лир (от $3,3 до $35,3 тысячи).

На арендуемые дома, у которых есть лицензия, будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством. Плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться ведомством.

Если жилье, сдаваемое в аренду туристам, представляет собой квартиру в здании, то для получения разрешения необходимо представить в министерство культуры и туризма согласие всех собственников на этажах в этом здании.

Отмечается, что за каждый арендованный дом, и арендодателям будет предоставлено 15 дней для осуществления деятельности на основании полученного разрешения. Если гражданин по истечении указанного срока продолжить сдавать помещение в аренду туристам, размер штрафа вырастит до 500 тысяч лир ($16,4 тысячи ) и еще 15 дней будет дано на осуществление деятельности с получением разрешения.

Административный штраф в размере 1 миллион турецких лир ($35,3 тысячи) грозит тем, кто продолжит деятельность по предоставлению туристических услуг без разрешения, несмотря на истечение вторых 15 дней.

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