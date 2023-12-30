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Вложения в российские акции оказались самыми прибыльными в 2023 году

РБК: в 2023 году наибольшую прибыль принесли вложения в российские акции

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В 2023 году наибольшую прибыль принесли российским инвесторам вложения в отечественные акции. Такое заключение дали опрошенные РБК аналитики и эксперты.

«Даже в условиях ослабления рубля наибольший доход по итогам 2023 года инвесторам могли принести вложения в российские акции. (…) Лучшую динамику показали бумаги финансового сектора, хотя до 2022 года фаворитами рынка были экспортеры», — говорится в публикации.

При этом рублевые вклады и фонды денежного рынка, которые относят к безрисковым инструментам, позволили лишь компенсировать или немного обогнать инфляцию.

По мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, доходности, подобные тем, что показывал российский рынок в 2023-м, — редкость. Среди фаворитов он выделил акции Мосбиржи (подорожание более чем в два раза с начала года) и акции Сбербанка, который, помимо роста котировок, обеспечил акционеров рекордными дивидендами.

29 декабря сообщалось, что сооснователь Fix Price Хачатурян продал свою долю в капитале компании.

28 декабря стал известен новый участник сделки с активами McDonald's в России.

Ранее в России захотели упростить выдачу виз иностранным инвесторам.

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