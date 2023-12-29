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ФТС перечислила в бюджет на 150-160 млрд рублей больше нормы

Врио главы ФТС Давыдов: план по начислениям в бюджет превзойден на ₽150 млрд

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Пресс-служба Госдумы РФ

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в 2023 году перечислит в бюджет на 150-160 млрд руб. больше, чем планировалось. Об этом сообщил врио главы ведомства Руслан Давыдов в обращении, которое было выложено на YouTube-канале ФТС.

По словам чиновника, в бюджет будет перечислено 6,464 млрд рублей.

Также Давыдов рассказал, что годовой товарооборот РФ и КНР в конце 2023 года составит около $220–225 млрд, что больше, чем поставленный президентом Владимиром Путиным целевой показатель в $200 млрд. По словам чиновника, за год товарооборот на Дальнем Востоке увеличился на 11%, а грузооборот на транспортном коридоре Север—Юг вырос на 21%.

В 2022 году сборы ФТС оказались ниже планируемых на 1 трлн руб. — в доход было перечислено 6,2 трлн руб. В 2021 году этот показатель составил 7,16 трлн руб.

До этого в Таможенной службе заявили о падении доли ЕС во внешней торговле России.

Ранее ФТС России сообщила о падении на 10% объемов незаконного вывоза валюты за рубеж.

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