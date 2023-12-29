Белоусов назвал одну из главных угроз для экономики России

Резкий рост ключевой ставки Центробанка РФ с 7,5% до 16% за последние шесть месяцев — одна из главных угроз для экономики России. В итоге может заметно вырасти финансовая нагрузка на бизнес и федеральный бюджет, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью газете «Коммерсант».

«Простая арифметика: рост ключевой ставки с 7,5% до 16% годовых умножить на 14 трлн рублей — примерно 1,1 трлн рублей», — подчеркнул Белоусов.

По его словам, рост ключевой ставки более чем в два раза приводит к «определенным сложностям» не только для российского импорта, это затрагивает и все субсидируемые правительством кредиты (по льготным условиям со ставкой ниже рыночных). На них приходится 14 трлн рублей из 106 трлн рублей кредитного портфеля в России.

В результате у властей есть два варианта возможных действий — или позволить существенно вырасти финансовой нагрузке на бюджет, или свернуть кредитование. По мнению Белоусова, кабмину нужно и в дальнейшем поддерживать предпринимателей.

«Если подсчитать аккуратно, то потребность в дополнительных (бюджетных — ред.) затратах составит порядка 400-600 млрд рублей в год», — подытожил первый вице-премьер.

15 декабря ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% пятый раз подряд. Регулятор объяснил свое решение инфляционным давлением.

Ранее зампред ЦБ Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году.