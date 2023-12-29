Стало известно, какое количество пассажиров перевез «Аэрофлот» в 2023 году

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в 2023 году авиакомпания перевезла 37,5 млн пассажиров, тем самым увеличив долю на внутреннем рынке авиаперевозок на 6%. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы увеличили на 6 процентных пунктов нашу долю и достигли показателя 37,5 млн пассажиров», — поделился Александровский.

Он добавил, что в сфере международных перевозок объемы перевозок выросли на 77%. Так, за год «Аэрофлот» перевез 9,5 млн человек.

До этого в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что самолетам МС-21 разрешили перевозить максимальное число пассажиров — 211 человек.

Испытания подтвердили соответствие нормам авиационной безопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования.

Уточняется, что испытания были проведены на самолете с максимально плотной компоновкой салона.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.