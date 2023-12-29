Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле предупредили об эффекте бумеранга от антироссийских санкций

Песков: у России есть список активов иностранцев для ответной конфискации

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден многим иностранцам, они начали задумываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

«Изъятие российских активов за рубежом незаконно, чревато серьезными пагубными последствиями, будет очередным ударом по мировой экономике. У России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия», — сказал он.

13 декабря Песков заявлял, что Россия является единственной страной в мире, которая справилась со столь мощными санкциями, введенными против нее. Кроме того, страна не только выстояла, но и, начиная с этого года, перешла в траекторию роста, подчеркнул он.

После введения против России 12 пакета санкций в середине декабря, Песков рассказал, что власти РФ, а также отечественные компании готовились к введению ограничений против российских алмазов. О возможности введения таких мер было известно уже в течение нескольких месяцев.

Ранее Песков заявил об исчерпании областей, в отношении которых вводятся санкции.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами