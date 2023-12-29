В Кремле предупредили об эффекте бумеранга от антироссийских санкций

Эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден многим иностранцам, они начали задумываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

«Изъятие российских активов за рубежом незаконно, чревато серьезными пагубными последствиями, будет очередным ударом по мировой экономике. У России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия», — сказал он.

13 декабря Песков заявлял, что Россия является единственной страной в мире, которая справилась со столь мощными санкциями, введенными против нее. Кроме того, страна не только выстояла, но и, начиная с этого года, перешла в траекторию роста, подчеркнул он.

После введения против России 12 пакета санкций в середине декабря, Песков рассказал, что власти РФ, а также отечественные компании готовились к введению ограничений против российских алмазов. О возможности введения таких мер было известно уже в течение нескольких месяцев.

Ранее Песков заявил об исчерпании областей, в отношении которых вводятся санкции.