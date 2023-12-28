В России могут освободить новые услуги от НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам планирует в весеннюю сессию рассмотреть несколько законопроектов по расширению перечня услуг, освобождаемых от НДС. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил изданию депутат от «Единой России» Никита Чаплин, речь в частности идет о работах российских организаций в сухопутных терминалах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу РФ.

Также будет рассмотрен проект об освобождении от НДС климатических проектов с углеродными единицами. По словам Чаплина, это позитивно повлияет на рынок таких единиц, поскольку не позволит операторам реестров искусственно завышать стоимость своих услуг.

Кроме того, отметил депутат, снижение НДС коснется работ российских компаний в сухопутных терминалах. Это положительно скажется, в частности, на зерновых терминалах, играющих важную роль в экономике.

Чаплин напомнил, что осенью Госдума приняла закон о переводе пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения граждан. Теперь планируется проработать вопрос налоговых вычетов по НДФЛ на такие вложения, чтобы поддержать людей.

Кроме того, по словам депутата, идет обсуждение по сохранению льготной ипотеки для семей с детьми. Он выразил надежду, что правительство и ЦБ примут решения о поддержке таких семей в 2024 году.

До этого адвокат рассказал, какие нововведения в законах ждут россиян в 2024 году.

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