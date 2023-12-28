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В РФ создадут новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки летчиков

В РФ создадут однодвигательный учебно-тренировочный самолет

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ПАО «ОАК»

Инженеры ОКБ им. А. И. Микояна работают над созданием нового учебно-тренировочного комплекса для подготовки летчиков, в основе которого будет однодвигательный самолет МиГ-УТС. Об этом говорится в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Мы создаем максимально дешевый, максимально простой в эксплуатации – и в пилотировании, и в обслуживании – однодвигательный самолет», — заявил директор ОКБ им. А. И. Микояна Андрей Недосекин.

Отмечается, что новый учебно-тренировочный самолет будет оснащаться только одним двигателем, что сделает его доступным по цене и дешевым в эксплуатации.

С 1970-х годов основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора был чехословацкий реактивный самолет L-39, который используется для обучения и тренировок пилотов до сих пор.

28 декабря в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что самолету МС-21 разрешили перевозить максимальное число пассажиров — 211 человек.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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