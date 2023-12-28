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Эксперты определили топ покупок москвичей и петербуржцев перед Новым годом

Москвичи и петербуржцы чаще покупают ювелирные украшения перед Новым годом

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Аналитики выявили топ-10 товарных категорий самых востребованных среди москвичей и петербуржцев перед Новым годом. Об этом свидетельствует исследование IT-компании «Сбер Таргет», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

На первом месте оказались часы и ювелирные украшения. Перед Новым годом интерес к ним растет на 96% по сравнению со средним показателем за год. На второе место вышли изделия из стекла и хрусталя — популярные новогодние подарки и атрибутика для праздничного стола. Замыкают тройку лидеров подарки и сувениры.

Среди покупателей в этих категориях преобладают женщины. Исключение составляют музыкальные инструменты, мужская одежда и бытовая техника, которые чаще выбирают мужчины.

При этом наибольшие продажи в декабре традиционно приходятся на игрушки и хобби-товары, подарки и сувениры, а также косметику. Хотя количество покупок по сравнению с прошлым годом снизилось примерно на треть, средний чек вырос в большинстве категорий. К примеру, средний чек больше всего вырос в категории «Кожаные изделия» в Москве (+108%), хотя в Петербурге наблюдается снижение (-15%). Также сильный рост можно отметить в отраслях «Музыкальные инструменты» (+45% в Москве, +26% в Петербурге) и «Косметика» (+31% в Москве, +8% в Петербурге).

Кроме того, москвичи покупают ювелирные украшения и изделия из хрусталя почти в два раза реже петербуржцев, но тратят на них гораздо больше — разница может составлять 2,6 раза.

До этого стало известно, сколько должен стоить новогодний подарок по этикету.

Ранее родителям дали советы, которые помогут сэкономить в новогодние праздники.

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