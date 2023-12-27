Киев одобрил стратегию для получения очередного транша МВФ

Правительство Украины одобрило национальную стратегию доходов на 2024–2030 годы, выполнив последнее в этом году условие МВФ для получения новых траншей финансовой помощи. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, принятие стратегии доходов — это план изменений в налоговой и таможенной сферах для наращивания собственных доходов бюджета.

Железняк отметил, что следующие дедлайны по выполнению требований МВФ запланированы на февраль и март 2024 года.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ с ноября занимается ревизией обязательств Украины в рамках программы расширенного финансирования. В целом четырехлетняя программа МВФ предусматривает выделение Киеву $15,6 млрд. В декабре Украина получила третий транш в размере $900 млн.

До этого депутат раскрыл, сколько получила Украина в рамках сотрудничества с Западом. По данным парламентария, совокупные вложения США и стран-союзников составили $73,6 млрд в государственный бюджет, из них $42,5 млрд в 2023 году.

Ранее Нацбанк Украины девальвировал курс гривны.