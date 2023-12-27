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Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив для торговли с РФ

Иранский банк Sepah открыл зарубежный аккредитив для поставок товаров из России

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Shutterstock

Иранский банк Sepah открыл зарубежный аккредитив для импорта товаров из России. Это произошло впервые после восстановления министерством юстиции США санкционного режима против исламского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Tasnim приводит комментарий Центрального банка Ирана, в котором говорится о встрече его главы Мохаммада Фаррзина с председателем ЦБ России Эльвиры Набиуллиной в рамках расширения сотрудничества между странами. По итогам встречи стороны договорились открыть кредитную линию в размере 6,5 млрд рублей для поставок российских товаров в Иран.

20 июня первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что Россия и Иран обсуждают широкий спектр возможного финансового взаимодействия, в том числе и в области расчетов, страхования и использования карт «Мир». Он добавил, что ЦБ РФ обсуждает возможность расширения платежной системы «Мир» со всеми дружественными странами.

В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб». По его словам, в настоящее время по данному вопросу ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков. В марте 2023 года о таких переговорах между сторонами заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Ирана торгово-экономическое сотрудничество.

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