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Минфин назвал возможный срок начала обмена заблокированными активами

Минфин РФ: первый этап обмена заблокированными активами начнется в январе

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Министерстве финансов РФ выразили надежду, что первый этап обмена заблокированными активами между россиянами и иностранцами стартует в январе и завершится до конца следующего года. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в эфире РБК.

В рамках первого этапа должен состояться обмен портфелей стоимостью до 100 рублей на одного инвестора. Чебесков допустил, что затем начнется вторая волна обмена на более крупные суммы.

Пока нет информации, на какую дату и по какому курсу будет оцениваться активов, которые подлежат обмену. Планируется, что для граждан России цена актива будет «не хуже» рыночной цены на дату обмена, подчеркнул замминистра. Он также уточнил, что никаких переговоров с иностранцами, у которых в России заблокированы активы, не ведется, но их интерес к сделке объясним — так можно получить хоть какие-то средства.

21 декабря 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что около 2,5 млн из 3,6 млн россиян смогут вернуть свои деньги в рамках механизма обмена заблокированными активами. По словам главы ведомства, страны Запада заморозили инвестиции российских компаний и граждан, которые ранее были вложены в зарубежные ценные бумаги на западных финансовых площадках.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об обмене части заблокированных в стране средств иностранных инвесторов на замороженные активы граждан РФ.

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