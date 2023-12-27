На Украине заявили о задержках пенсий и зарплат без помощи Запада

Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим. Об этом в интервью Financial Times заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она уточнила, что такой сценарий реализуется, если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года.

Подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.

По словам министра, Украина будет ставить в приоритет оборону и обслуживание долга, и это означает «огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов».

Серьезное снижение государственных расходов и рост цен могут заметно подорвать украинскую экономику и уменьшить налоговую базу, делая ее еще более зависимой от финансирования Запада, пишет Finacial Times. Киев занимается сокращением государственных трат с сентября, когда поддержка ЕС и США начала ослабевать. Свириденко подчеркнула, что несмотря на это, страна сталкивается с бюджетным дефицитом. Также из-за сокращения иностранного финансирования Украина перестала платить иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ.

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