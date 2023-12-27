Оценщик объяснил, почему в России вырастут налоги на жилье и участки за 2024 год

В 2024 году изменится порядок расчета налогов на недвижимость в России. Например, сумма сборов на землю в следующем году будет определяться исходя из кадастровой оценки 2022 года. Об этом «Российской газете» рассказал президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков.

По его словам, в прошлом году впервые по всей России одновременно провели переоценку кадастровой стоимости земли, однако из-за экономической ситуации после санкций налог на 2023 год было решено рассчитывать, исходя из прежней стоимости участков. То есть налоговые платежи были сохранены на уровне 2022 года.

В начале следующего года завершится льготный период исчисления и оплаты земельного налога. По словам Кулакова, при расчете суммы, которую придется заплатить в 2024 году, нужно взять за основу кадастровую стоимость земли, которая получена в результате оценки.

Пока новое положение не касается четырех новых регионов России.

В этом году также одновременно про всей России проводится кадастровая оценка стоимости зданий и помещений. Результаты оценки лягут в основу расчета налога за 2024 год.

Таким образом, осенью 2025 года граждане получат налоговые квитанции с повышенными платежами и за землю, и за недвижимость.

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