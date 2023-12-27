Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оценщик объяснил, почему в России вырастут налоги на жилье и участки за 2024 год

Оценщик Кулаков предрек рост налогов на жилье и участки в России за 2024 год

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В 2024 году изменится порядок расчета налогов на недвижимость в России. Например, сумма сборов на землю в следующем году будет определяться исходя из кадастровой оценки 2022 года. Об этом «Российской газете» рассказал президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков.

По его словам, в прошлом году впервые по всей России одновременно провели переоценку кадастровой стоимости земли, однако из-за экономической ситуации после санкций налог на 2023 год было решено рассчитывать, исходя из прежней стоимости участков. То есть налоговые платежи были сохранены на уровне 2022 года.

В начале следующего года завершится льготный период исчисления и оплаты земельного налога. По словам Кулакова, при расчете суммы, которую придется заплатить в 2024 году, нужно взять за основу кадастровую стоимость земли, которая получена в результате оценки.

Пока новое положение не касается четырех новых регионов России.

В этом году также одновременно про всей России проводится кадастровая оценка стоимости зданий и помещений. Результаты оценки лягут в основу расчета налога за 2024 год.

Таким образом, осенью 2025 года граждане получат налоговые квитанции с повышенными платежами и за землю, и за недвижимость.

Ранее россиянам рассказали, кто должен будет заплатить налог на вклады за 2023 год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами