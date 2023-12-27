Экономисты заявили о замедлении китайской экономики в следующем году

Китайские экономисты допустили замедление роста экономики страны до 4,6% в 2024 году против прогнозируемых 5,2% в этом году. Проведенный среди экспертов прогноз опубликовало рейтинговое агентство Nikkei. Об этом пишет газета «Известия».

В сентябре экономисты спрогнозировали рост экономики Китая на 4,5% в следующем году. То есть новая оценка более позитивна. Целевой показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) КНР — 5%.

По данным Nikkei, китайская экономика продолжает расти, несмотря на внутренние и внешние проблемы. Увеличение происходит на фоне эффекта низкой базы прошлого года из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса в большинстве регионов Китая.

18 декабря Китаю предрекли восстановление экономики в следующем году. Представители Центральной комиссии КПК по финансовым и экономическим вопросам заявили, что Китайская экономика в 2024 году скорее столкнется с более благоприятными условиями и возможностями, нежели с вызовами.

По прогнозам британского Центра экономических и деловых исследований, Китай может выйти на первое место в мире по объемам ВВП, обогнав американскую экономику, не ранее 2037 года. Центр ухудшил прогноз по сравнению с предыдущим годом — тогда ожидалось, что экономика Китая станет лидирующей в 2036 году. Перспективы роста стали хуже из-за кризиса в сфере недвижимости в КНР и медленного восстановления после пандемии COVID-19. В 2021 году аналитики ожидали, что Китайская народная республика обгонит Соединенные Штаты по объему ВВП в 2030 году.

В середине декабря аналитики сообщили об ослаблении экономической активности Китая.