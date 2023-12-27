Производители спиртного сообщили о резком повышении цен с 1 января

Крупнейшие производители алкоголя в России планируют повысить отпускные цены на свою продукцию примерно на 10% с начала 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомления компаний торговым сетям.

Повышение цен связано с ростом акцизов на алкоголь, подорожанием спирта, упаковки, логистики и других издержек. Например, ставка акциза на этиловый спирт в 2024 году вырастет на 4,9%, до 643 рублей за 1 литр. За последние 9 месяцев спирт подорожал уже на 7%, а к концу года ожидается еще 10% роста, пишет издание.

Компании отмечают, что будут стараться проводить повышение цен плавно, чтобы избежать резкого скачка. Однако аналитики, опрошенные «Ъ», предупреждают, что рост цен на 10-15% и выше может подтолкнуть часть потребителей к переходу на более дешевые марки алкоголя.

По словам гендиректора AST Леонида Рафаилова, с учетом общей инфляции люди в первую очередь экономят на товарах не первой необходимости, к которым относится и премиальный алкоголь. Поэтому спрос в натуральном выражении сильно не пострадает, но структура продаж может сместиться в сторону дешевых марок.

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