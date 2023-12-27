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Кабмин продлил запрет на вывоз из РФ части товаров

Правительство продлило до 2025 года запрет на вывоз из РФ ряда товаров

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Shutterstock

Правительство России продлило до 2025 года запрет на вывоз из РФ ряда товаров и оборудования. Об этом сообщает официальный сайт Кабмина.

«Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано», — указано в сообщении Кабмина.

Запрет касается технологического и медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей и отдельных видов летательных аппаратов, а также радиолокационных приборов, аккумуляторов и станков для обработки металла.

Однако в запрете имеется исключение — эти товары можно поставлять в страны ЕАЭС.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о продлении до конца 2025 года запрета на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие указа о запрете на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных государств

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