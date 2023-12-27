«Росконгресс»: риски конфискации замороженных российских активов остаются низкими

Несмотря на то, что западные страны готовят законодательную базу для конфискации замороженных российских активов, эти риски остаются низкими. Об этом, ссылаясь на доклад «Росконгресса» о заморозке активов, сообщает РИА Новости.

В документе говорится о том, что примеры других стран демонстрируют возможность конфискации национальных резервов вопреки международному законодательству. Так было со средствами Ирана, Ирака, Афганистана, Кубы.

При этом в докладе отмечается, что заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международном уровне. Поэтому страны будут самостоятельно активно развивать собственные законы, касающиеся заморозки и конфискации иностранных активов.

Авторы доклада выразили уверенность, что реальные риски конфискации резервов Центрального банка России остаются низкими.

Ранее агентство Bloomberg высказало мнение, что попытки Вашингтона принять закон, который позволит конфисковать замороженные активы Центрального банка России, подорвут влияние США в мире и покажут другим государствам, что лучше хранить денежные средства в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.