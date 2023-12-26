Сбербанк с 11 января будет выдавать госипотеку только от аккредитованных застройщиков

Сбербанк с 11 января 2024 года продолжит выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только у застройщиков, аккредитованных банком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

«Для поддержания клиентов и партнеров принято решение не останавливать выдачи, а продолжить кредитование по новым условиям. С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», — пояснили в банке.

Новые условия применяются к программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT». В Сбере обратили внимание, что совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки, несмотря на изменение требований к выдаче кредитов.

При этом по заявкам, оформленным до 10 января 2024 года включительно, клиенты могут по-прежнему получить ипотеку без применения субсидирования от застройщика.

«В случае если застройщик, которого выбрал клиент, не подходит под новые условия, ипотеку можно оформить по базовой программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования», — рассказали в пресс-службе организации.

Там добавили, что все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования от застройщика, можно найти на сайте «Домклик». Для этого в фильтре поиска нужно выбрать — «Участник программы субсидирования».

В начале декабря глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что условия для повышения доступности ипотеки, возможно, сложатся на рынке уже через полгода.

Тем временем в Госдуме обсуждают введение специальной региональной ипотеки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, настройка ипотечных ставок в зависимости от региона оформления кредита может быть необходима в условиях дисбаланса в сфере жилищного строительства.

Ранее стало известно, насколько подорожала ипотека в РФ.