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Путин заявил, что РФ будет расширять расчеты в нацвалютах

Путин: РФ будет расширять расчеты в нацвалютах, председательствуя в СНГ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце, заявил, что в период своего председательства в содружестве в 2024 году Россия будет уделять пристальное внимание углублению экономических связей в рамках объединения, включая расширение расчетов в национальных валютах, передает ТАСС.

«В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост», — сказал он, уточнив, что за 10 месяцев он увеличился на 2% и составил $83,7 млрд.

Путин подчеркнул, что Москва продолжит работу с партнерами по СНГ в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. По его словам, это укрепит финансовый и экономический суверенитет государств содружества.

До этого президент РФ на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза превысила 90%.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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