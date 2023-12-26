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Глава МИД Индии оценил рост торговли с РФ в этом году

Товарооборот России и Индии в 2023 году может превысить $50 млрд

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Товарооборот между Россией и Индией может превысить $50 млрд уже в 2023 году. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи с представителями индийской диаспоры в Москве, передает РИА Новости.

По словам министра, два года назад товарооборот составлял $12-14 млрд, в прошлом году — уже $50 млрд.

«Я бы прогнозировал, что в этом году он будет еще выше», — отметил Джайшанкар.

Глава индийского МИДа выразил надежду, что экспорт из Индии в Россию также будет расти, в том числе фармакологических препаратов, сельхозпродукции, автозапчастей и ИТ-услуг. По его словам, в ближайшие годы товарооборот может достичь $100 млрд.

По данным индийской таможни, за 10 месяцев 2022 года товарооборот вырос до $54,7 млрд. Индия увеличила импорт из России вдвое, до $51,4 млрд, а экспорт в РФ —на 40%, до $3,3 млрд.

В середине декабря стало известно о планах России увеличить товарооборот с Китаем к 2030 году еще на $100 млрд.

Ранее Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах.

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