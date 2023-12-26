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Глава СПЧ анонсировал инициативу по индексации пенсий

СПЧ разрабатывает предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В 2024 году будет поднята тема индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе пресс-завтрака с журналистами, передает »Прайм».

По словам Фадеева, в СПЧ готовят предложения на этот счет.

«Мы будем эту тему содержательно обсуждать в следующем году. Мы придумываем и готовим предложения», — отметил омбудсмен.

Фадеев подчеркнул, что с точки зрения справедливости индексация должна распространяться как на работающих, так и неработающих пенсионеров.

«Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница, работает человек или нет? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию», — пояснил глава СПЧ.

До этого Общественная палата России предложила ввести дополнительную льготу для многодетных отцов в виде досрочного выхода на пенсию.

Ранее россиянам обещали повышение пенсий и МРОТ с 1 января 2024 года.

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