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Россия обновила исторический рекорд по поставкам зерновых

Союз экспортеров: РФ обновила исторический максимум по экспорту зерна

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Alexander Ermochenko/Reuters

За первую половину сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023-го) Россия поставила новый рекорд по поставкам зерновых культур, на середину декабря объемы экспорта достигли 30,8 млн тонн. Об этом заявили в Союзе экспортеров зерна в Telegram-канале.

«Экспорт зерна с начала сезона бьет исторические рекорды», — отмечается в публикации.

Согласно статистике, несмотря на трудности с обслуживанием поставок, прирост составил 33% по сравнению с прошлым сельхозгодом, из них 23% пришлось на пшеницу (23,7 млн т). При этом большая часть стран--крупнейших импортеров российской пшеницы продемонстрировали рост закупок в сравнении с предыдущим сезоном.

По данным объединения зернотрейдеров, российские экспортеры зерновых культур снизили и стабилизировали цены мировые цены на пшеницу с пика прошлого сезона в $450 до среднего уровня $250 за одну тонну, восстановили логистику поставок на международные рынки, внеся тем самым свой вклад в борьбу с мировым голодом.

До этого Россельхознадзор сообщал, что Россия с начала 2023 года экспортировала зерно в 100 стран мира.

Ранее финансист рассказал о пути закупки хлеба у России в обход валютных ограничений.

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