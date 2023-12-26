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Попавшая под санкции США СПБ Биржа может начать торговать криптовалютами

Аксаков: попавшая под санкции США СПБ Биржа может начать торговлю криптовалютами

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Shutterstock

Попавшая под санкции США СПБ Биржа изучает варианты развития нового направления бизнеса — одним из вариантов может стать торговля криптовалютами. Об этом «Коммерсантъ FM» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Представители биржи рассказывали, что обсуждают переориентацию на цифровые активы, но до реализации инициативы еще далеко, подчеркнул парламентарий. Он не подтвердил, что площадка в результате превратится в криптобиржу. Процесс усложняет отсутствие регулирования обращения криптовалют в России на уровне закона. Аксаков пообещал, что регулирование скоро должно появиться, ведется соответствующая работа с Центробанком и Минфином РФ.

Экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис объяснил, что после появления нового регулирования можно будет узаконить только цифровые активы или либерализовать криптовалюты. В первом случае СПБ Биржа сможет проводить какие-то международные расчеты, во втором возможностей у биржи будет больше. Тем не менее Смеркис усомнился, что биржа сможет вернуть привычные доходы.

СПБ Биржа была единственной в России площадкой для торговли зарубежными акциями, и после введения санкций США 2 ноября площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чем цифровые активы отличаются от криптовалюты.

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