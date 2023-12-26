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Силуанов рассказал, увеличила ли Россия зависимость от нефтегазовых доходов

Силуанов: федеральный бюджет России не стал более зависим от нефтяных доходов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

По итогам 2023 года российский федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтегазовых доходов по сравнению с предыдущими годами. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам министра, федеральный бюджет по-прежнему примерно на треть пополняется за счет продажи Россией нефти и газа.

В макропрогноз заложена стоимость барреля нефти на уровне $70. Однако бюджет учитывает в рамках своих базовых плановых назначений показатель в $60 за баррель. Разница между этими двумя значениями перечисляется в главную «кубышку» РоссииФонд национального благосостояния.

Даже если стоимость нефти упадет ниже плановых показателей, все бюджетные обязательства будут выполняться, подчеркнул Силуанов. При этом сценарии Россия снизит размер отчислений в ФНБ, но и по Фонду плановые показатели будут выполнены.

По предварительной оценке Минфина РФ на 8 декабря, нефтегазовые доходы России составили 8,226 трлн рублей и снизились на 22,8% в годовом выражении. Недополученные нефтегазовые доходы компенсировались из дополнительных доходов той же сферы, полученных в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры, а также средств ФНБ, уточнили в министерстве. Все вместе это обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям цен на нефть.

Ранее Силуанов анонсировал пополнение ФНБ.

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