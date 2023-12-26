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Японская компания отозвала всех своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2»

Sankei: Mitsui & Co. отозвала всех своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2»

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Павел Львов/РИА Новости

Японская компания Mitsui & Co. отозвала всех своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2» по разработке сжиженного природного газа. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на японскую газету Sankei.

Японская газета ссылается на собственные источники. По их информации, отзыв сотрудников Mitsui поможет защитить их от санкций США. Уход персонала не означает, что японская компания покинет бизнес.

Mitsui является совладельцем проекта «Арктик СПГ-2» через компанию Japan Arctic LNG (ее доля — 10%). 60% принадлежит российскому «Новатэку», на 20% — китайским компаниям CNPC и CNOOC, на 10% французской корпорации TotalEnergies.

По данным Reuters, «Новатэк» проинформировал акционеров, что санкции сделают невозможными поставки из «Арктик СПГ-2» из-за санкций США. Вашингтон ввел рестрикции против проекта 2 ноября, они предполагают запрет всех операций американских компаний с ним. 25 декабря сообщалось, что иностранные партнеры из-за санкций США заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2».

«Новатэк» сообщал, что проект «Арктик СПГ-2» запустят в конце этого года или начале следующего года. Планируется выпуск около 20 млн тонн сжиженного природного газа и более 1,5 млн тонн газового конденсата.

Ранее Китай отреагировал на санкции против проекта «Арктик СПГ-2».

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