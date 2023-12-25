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Стоимость сладостей может вырасти

Засуха в основных странах-экспортерах может привести к подорожанию сладкого

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Depositphotos

Явление Эль-Ниньо, вернувшееся в 2023 году, может вскоре привести к росту цен на сладости. Об пишет CNBC.

По словам эксперта Rabobank Карлоса Меры, Эль-Ниньо «любит сладкое», поскольку вызывает засухи в странах, где выращивают сахарный тростник, кофе и какао. Из-за экстремальной погоды, связанной с Эль-Ниньо, в 2023 году выросли фьючерсы на апельсиновый сок, какао, кофе и сахар. Цены на апельсиновый сок подскочили на 80% и достигли исторического максимума. Стоимость какао выросла на 64%, кофе достиг 15-летнего пика, а сахар подорожал на 13%.

«Какао-индустрия характеризуется большим объемом продаж вперед, частично из-за особенностей торговли какао в Кот-д'Ивуаре и Гане. Например, там продают урожай за год до сбора. Это означает, что шоколад в магазине, вероятно, был куплен по более низкой цене год назад», — пояснил Мера.

Пик влияния Эль-Ниньо приходится на декабрь, однако последствия проявляются с задержкой. Поэтому резкий рост цен потребители смогут ощутить только в 2024 году.

В ноябре гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму из-за влияния Эль-Ниньо.

Ранее эксперты предрекли резкое подорожание шоколада.

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