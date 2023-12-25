Правительство РФ получило право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставит правительству больше полномочий, например право на то чтобы снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения затрагивают законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что правительство сможет воспользоваться специальным гибким инструментом тарифных преференций, чтобы стимулировать рост импорта в дружественные страны зерна, удобрений, сырья. Это позволит оказать поддержку компаниям из РФ, оказавшимся под санкциями недружественных государств, и регионам страны, где из-за изменений логистических маршрутов стало больше транспортных издержек и подорожали экспортные поставки, уточнил глава кабмина.

Кроме того, правительство сможет определить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин, а также установить метод и способ распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности.

Кабмин также сможет выбрать порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами, например, увязывать право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением определенных условий компаниями и тд..

Закон вступает в силу со дня официального опубликования — 25 декабря 2023 года, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

Ранее правительство РФ обнулило таможенные пошлины на ввоз мяса кур.