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Около 20 самолетов SJ-100 и 6 МС-21 планируется произвести в России в следующем году

Мантуров: 20 самолетов SJ-100 и 6 МС-21 должны произвести в РФ в 2024 году

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ПАО «ОАК»

В России планируется произвести в 2024 году около двадцати самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21», — сказал Мантуров.

Самолет МС-21, отметил глава ведомства, должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике до конца 2024 года.

В ноябре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что поставка двух импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet 100 российским авиакомпаниям ожидается до конца 2023 года, еще 20 — в 2024 году.

В октябре «Ростех» сообщал, что испытания импортозамещенного самолета SJ-100 начнутся в конце 2023 года.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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