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Минпромторг РФ ожидает роста обрабатывающей промышленности

Мантуров: обрабатывающая промышленность в РФ вырастет на 7% в 2023 году

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Обрабатывающая промышленность в России вырастет по итогам текущего года примерно на 7%. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что, по оценке экспертов, этот год ожидался «в большей степени со знаком минус», но по факту в министерстве видят положительные результаты по основным секторам экономики.

«В первую очередь хотелось бы сказать об обрабатывающей промышленности: мы планируем выйти на рост около 7%», — сказал Мантуров.

Одним из главных драйверов роста этого сектора он назвал автопром. Существенный рост также показала микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение, добавил глава Минпромторга.

Обрабатывающая промышленность — отрасль промышленности, в качестве сырья в которой используются продукты сельского хозяйства (хлопок, шерсть) или добытые добывающей промышленностью (нефть, природный газ, руда).

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о росте промышленного производства на 3,6% и обрабатывающей промышленности на 7,5%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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