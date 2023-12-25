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Мантуров рассказал о продлении параллельного импорта в следующем году

Мантуров сообщил о продлении в 2024 году параллельного импорта

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Владислав Воднев/РИА Новости

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом Мантуров рассказал в интервью РИА Новости.

По словам министра, ведется постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, в соответствии с которой либо российские компании выходят на заданные показатели по объемам и качеству, либо зарубежные поставщики просят их исключить из перечня.

Мантуров подчеркнул, что в правительстве было принято коллегиальное решение сохранить на 2024 год этот механизм, но с постепенным уменьшением перечня и номенклатуры.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ. Как указал министр, недружественные государства активно охотятся не только за перспективными разработками, данными и параметрами образцов вооружения РФ, но и на российских специалистов, которые особо ценны.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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