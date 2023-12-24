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Глава ЮНКТАД обвинила Запад в злоупотреблении правилами ВТО

Глава ЮНКТАД: Запад злоупотребляет правилами ВТО прикрываясь «зеленой» повесткой

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Shutterstock

Экологические политики богатых государств используются ими как инструмент для стимулирования собственных экономик в ущерб развивающимся странам. Об этом в интервью Financial Times заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

По ее словам, действующие правила ВТО запрещают многие меры политики, которые могут применять развивающиеся государства. А развитые страны имеют больше возможностей для субсидирования «экологичных» отраслей своей промышленности.

Гринспан констатировала, что международная торговая система, позволившая таким странам, как Южная Корея и Коста-Рика, динамично развиваться, больше не работает для беднейших государств.

Они сталкиваются с проблемами выхода на рынки из-за быстрых технологических изменений и новых барьеров в богатых странах. «Наименее цифровизированные страны отстают в цифровой сфере еще больше», — отметила глава ЮНКТАД.

Гринспан раскритиковала протекционистские меры США и ЕС, в частности, субсидии на производство электромобилей и полупроводников. По ее словам, развивающиеся страны видят в этих мерах протекционизм, но у них нет ресурсов на аналогичные субсидии.

Генсек ЮНКТАД также осудила попытки ЕС ограничить экспорт сырья из Индонезии и ввести углеродный налог на сталь и цемент развивающихся стран. Это противоречит принципу общей дифференцированной ответственности из Парижского соглашения по климату, считает она.

В начале декабря в ООН отметили падение мировой торговли в 2023 году.

Ранее в ЮНКТАД сообщили, что Европа является регионом с наиболее тревожным экономическим положением.

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