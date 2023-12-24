Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты прогнозируют увеличение объема микрозаймов в 2024 году

Аналитики Webbankir прогнозируют рост рынка микрозаймов на 15-20% в 2024 году

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Рынок микрозаймов в России в 2024 году вырастет на 15-20%, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По прогнозам экспертов, общий портфель микрозаймов в следующем году достигнет 480 млрд рублей. Основную долю (65%) будут составлять краткосрочные займы до зарплаты и среднесрочные займы на несколько месяцев.

Росту рынка микрофинансирования препятствуют регуляторные меры Банка России, в частности ограничения на выдачу займов людям с высокой долговой нагрузкой. Тем не менее спрос сохраняется из-за инфляции и сокращения объемов банковского кредитования.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2023 года портфель микрозаймов вырос на 6% и достиг 423 млрд рублей. Увеличилась доля среднесрочных займов, а краткосрочных стало меньше.

До этого стало известно, на что россияне берут микрозаймы «до зарплаты».

Ранее россияне стали чаще судиться из-за небольших долгов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами