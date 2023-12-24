Эксперты прогнозируют увеличение объема микрозаймов в 2024 году

Рынок микрозаймов в России в 2024 году вырастет на 15-20%, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По прогнозам экспертов, общий портфель микрозаймов в следующем году достигнет 480 млрд рублей. Основную долю (65%) будут составлять краткосрочные займы до зарплаты и среднесрочные займы на несколько месяцев.

Росту рынка микрофинансирования препятствуют регуляторные меры Банка России, в частности ограничения на выдачу займов людям с высокой долговой нагрузкой. Тем не менее спрос сохраняется из-за инфляции и сокращения объемов банковского кредитования.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2023 года портфель микрозаймов вырос на 6% и достиг 423 млрд рублей. Увеличилась доля среднесрочных займов, а краткосрочных стало меньше.

До этого стало известно, на что россияне берут микрозаймы «до зарплаты».

Ранее россияне стали чаще судиться из-за небольших долгов.