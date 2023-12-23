В Россию прибыла вторая партия яиц из Азербайджана

В Россию ввезли вторую партию яиц из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор.

Объем партии составил 612 тыс. штук или 36 т.

Сообщается, что российский рынок был открыт для азербайджанской продукции в ноябре 2023 года.

До этого Мосстат рассказал о ситуации с ценами на яйца в Москве и Подмосковье. Там уточнили, что цены на яйца в Москве увеличились на 14,7% в годовом выражении в ноябре, а в Подмосквье — на 28,5% против 40,3% в среднем по стране.

В ведомстве уточнили, что в прошлом месяце в Московской области произвели более 7,1 млн штук яиц (плюс 28,4% за год).

14 ноября «Известия» сообщали, что правительство начало работать над стабилизацией цен на яйца.

Минсельхозу поручено изучить возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторгу — работать над стимулированием производителей и торговых сетей.

Ранее стало известно, что за три года в РФ закрылась каждая десятая компания по производству яиц и птицы.