Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, принял решение сняться с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

3 июня в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» Джокович одолел Франсиско Серундоло из Аргентины со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Эта победа стала для Джоковича 370-й на турнирах «Большого шлема».

В следующем раунде серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции, он в текущем сезоне защищает свой титул. Сербский теннисист возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Серб — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде. Также на его счету семь побед на Итоговом турнире ATP.

Ранее Джокович побил рекорд Федерера.